Акинфеев — о возвращении Чалова в ЦСКА: «Он хочет остаться в Европе»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда ПАОКа Федора Чалова в московскую команду.

По словам голкипера, Чалов хочет выступать в Европе.

«Может ли Чалов вернуться в ЦСКА? Насколько я знаю, нет. Разговоров никаких нет по этому поводу. Он сказал, что Европа — его приоритет. Не знаю, как там агент работает. Но сам Федя хочет в Европе остаться», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чалов с 2016 года выступал за основную команду ЦСКА, а летом 2024-го перешел в ПАОК. На счету 27-летнего россиянина 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за греческую команду во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.