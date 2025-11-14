Видео
14 ноября, 14:34

Акинфеев — о возвращении Чалова в ЦСКА: «Он хочет остаться в Европе»

Алина Савинова

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда ПАОКа Федора Чалова в московскую команду.

По словам голкипера, Чалов хочет выступать в Европе.

«Может ли Чалов вернуться в ЦСКА? Насколько я знаю, нет. Разговоров никаких нет по этому поводу. Он сказал, что Европа — его приоритет. Не знаю, как там агент работает. Но сам Федя хочет в Европе остаться», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чалов с 2016 года выступал за основную команду ЦСКА, а летом 2024-го перешел в ПАОК. На счету 27-летнего россиянина 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за греческую команду во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

7

  • Petr Bitkin

    Мы сегодни к вам у гости - сатирическая суть. Прекратите войны вОвсе... и дифтёнка, и кошка,и вся моя самоиграйка мОлит ем...о сем. Резюме: какия вы идиёты, прям любить хосица ;)

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Стата нынче у Феди даже не для Казахстана,либо прибавит,причем сильно,либо адьёс еуропа....

    14.11.2025

  • Ратель

    Мышка плакала и кололась, но продолжала грызть кактус. Жаль, что гробовщик Реала похоронил следом и свою карьеру.

    14.11.2025

  • руслан магомедов

    Кто мог взять чалого в Европу, оно только в ПАОКе пригодилось. И, зачем оно в ЦСКА?????

    14.11.2025

  • fell62

    В Ростов поедет , какие нах Европы))))

    14.11.2025

  • совва

    Он уже не уровень ЦСКА)

    14.11.2025

  • knight templar

    Европа его приоритет? Так он даже в колхозном ПАОКе нормально не забивает. Какая еще Европа, разьве что полупрофессиональный чемпионат кипра

    14.11.2025

    Игорь Акинфеев
    Федор Чалов
    Футбол
    РПЛ
    ФК ПАОК
    ФК ЦСКА (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
