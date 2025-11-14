14 ноября, 14:34
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда ПАОКа Федора Чалова в московскую команду.
По словам голкипера, Чалов хочет выступать в Европе.
«Может ли Чалов вернуться в ЦСКА? Насколько я знаю, нет. Разговоров никаких нет по этому поводу. Он сказал, что Европа — его приоритет. Не знаю, как там агент работает. Но сам Федя хочет в Европе остаться», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Чалов с 2016 года выступал за основную команду ЦСКА, а летом 2024-го перешел в ПАОК. На счету 27-летнего россиянина 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за греческую команду во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.
