Капитан «Динамо» Бальбуэна вернется в расположение команды к матчу с «Оренбургом»

По данным «СЭ», капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна, пропустивший матч с «Сочи» (3:3) из-за родов жены, в середине недели должен вернуться в Москву и вместе с командой готовиться к встрече 15-го тура РПЛ с «Оренбургом».

После нее Бальбуэна отправится в расположение сборной Парагвая.

6 ноября стало известно, что у 32-летнего парагвайца и его жены родились две девочки.

В сезоне-2023/24 Бальбуэна принял участие в 14 матчах «Динамо» и сделал 1 результативную передачу.

Игра «Динамо» — «Оренбург» состоится 12 ноября в Москве и начнется в 16.30.