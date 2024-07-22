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Сегодня, 14:30

Капитан «Факела» Квеквескири: «Никто не ожидал, что Грузия на Евро пройдет так далеко. Бог их наградил»

Зарина Халимхонова
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Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры сборной Грузии на Евро-2024.

«Ребята молодцы — бились, отдавали себя полностью и проявили характер. Грузия — маленькая держава, которая вышла на Евро впервые! Никто не ожидал, что команда пройдет так далеко. Думаю, ребята сами не ожидали. Здорово играли, бились друг за друга, и их наградил бог. Меня сильно удивил опорный полузащитник [Георгий] Кочорашвили. Думаю, после Евро у него будет большое будущее. Что касается вратаря [Георгия Мамардашвили], то его и так все знают — он хорошо играет в чемпионате Испании. И Кварацхелию знают все. А вот от Кочорашвили было неожиданно видеть такую игру. Он молодец!», — сказал Квеквескири «СЭ».

Сборная Грузии вышла в 1/8 финала чемпионата Европы-2024, где проиграла Испании (1:4).

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Ираклий Квеквескири
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