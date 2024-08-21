Капитан «Факела» Квеквескири: «Будем бороться за большее, чем сохранение прописки в РПЛ»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о задачах команды на сезон-2024/25.

«Будем ли мы бороться за что-то большее, чем сохранение прописки в РПЛ? Конечно. Это даже не обсуждается. Мы не опустим рук, продолжим бороться. Кроме того, игра в футбол — лучшее, что мы умеем делать в жизни. Это наша работа, любимое дело. Лучшее, что есть у нас в жизни. У нас в стране процентов 80 людей ходят на работу, чтобы просто заработать, а мы счастливые люди — работа и любимое дело одно и то же. Опускать руки в такой ситуации, в которой мы оказались, могут только слабые люди. А у нас в команде таких нет», — приводит «РБ Спорт» слова Квеквескири.

После 5 туров чемпионата России-2024/25 «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 1 очком.