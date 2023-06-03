Квеквескири: «Игру с «Зенитом» надо забыть и готовиться к двум важным матчам для нас»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от «Зенита» в 30-м туре РПЛ (0:1).

«После игры можно много чего говорить. Можно было лучше? Да, но мы проиграли. Эту игру надо забыть и готовиться к двум важным матчам для нас. Назад уже ничего не вернуть — надо думать о будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Квеквескири.

Также он ответил на вопрос, удалось ли воронежской команде реализовать план на игру против «Зенита».

«Если «Зенит» перестроился на игру в три защитника, то думаю, что нам удалось», — добавил футболист.

«Факел» сыграет в стыковых матчах против «Енисея» из ФНЛ. Первая игра пройдет 6 июня, а ответный матч состоится 9 июня. Также в стыках примет участие «Пари НН», которому предстоит сразиться с «Родиной» за право остаться в РПЛ.