Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:50

Квеквескири: «Игру с «Зенитом» надо забыть и готовиться к двум важным матчам для нас»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от «Зенита» в 30-м туре РПЛ (0:1).

«После игры можно много чего говорить. Можно было лучше? Да, но мы проиграли. Эту игру надо забыть и готовиться к двум важным матчам для нас. Назад уже ничего не вернуть — надо думать о будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Квеквескири.

Также он ответил на вопрос, удалось ли воронежской команде реализовать план на игру против «Зенита».

«Если «Зенит» перестроился на игру в три защитника, то думаю, что нам удалось», — добавил футболист.

«Факел» сыграет в стыковых матчах против «Енисея» из ФНЛ. Первая игра пройдет 6 июня, а ответный матч состоится 9 июня. Также в стыках примет участие «Пари НН», которому предстоит сразиться с «Родиной» за право остаться в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/iraklij-kvekveskiri-igru-s-zenitom-nado-zaby-t-i-gotovit-sya-k-dvum-vazhny-m-matcham-dlya-nas/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Спартаковцу Джикии грозит дисквалификация до четырех матчей
Источник: Абаскаль не рассчитывает на форварда «Спартака» Николсона
Бейл: «Самара с победой, спасибо болельщикам, что вы есть»
Это был классный сезон: у ЦСКА и «Крыльев» — лучший финиш. Что не так со «Спартаком»? Кто спасет «Динамо»?
Алпатов о сезоне «Динамо»: «К сожалению, не получилось порадовать болельщиков»
Федотов: «Нужно двигаться и меняться, чтобы ЦСКА не был предсказуем для соперника»
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
«Зенит» не позволил «Факелу» избежать стыков и закрыл сезон победой
Главный тренер «Енисея»: «Воронеж — отличный город! Понимали, что легких соперников не будет»
РФС назвал даты стыковых матчей «Пари НН» — «Родина» и «Факел» — «Енисей»
«Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ с «Енисеем» и «Родиной»
Парфенов — о стыках: «Родине» никто ничего не дарил, и мы не пляшем на костях»
Кто сыграет в стыках за РПЛ? Юный московский клуб и лучшая команда Сибири
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов о поражении от «Крыльев»: «Не получилось реализовать свои моменты»

Бабаев: «С агентами Сигурдссона и Эджуке контактируем, но решения с их стороны не принято»