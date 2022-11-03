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Сегодня, 18:05

Глушаков пропустит матч «Химок» с «Оренбургом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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По данным «СЭ», капитан «Химок» Денис Глушаков пропустит матч 16-го тура РПЛ с «Оренбургом», который пройдет 4 ноября (начало — в 19.00 мск).

При этом дело не в конфликте с футболиста с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым во время игры 15-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:6), а в травме 35-летнего полузащитника.

Глушаков был заменен на 35-й минуте матча с «Динамо», при этом Гогниев проводил его с поля выкриком: «Домой!» и нецензурными выражениями.

В сезоне-2022/23 Глушаков забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Химки».

Денис Глушаков. «У меня есть эмоции, свое имя и характер». Глушаков — о замене в первом тайме в матче с «Динамо»

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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