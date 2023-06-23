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Сегодня, 15:58

Капитан «Зенита» Сантос: «Нужно подтвердить статус сильнейшей команды России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как провел отпуск.

— Очень хорошо провел, в Бразилии — с семьей и друзьями. Это было отличное время, которое всегда дает силы и энергию, чтобы приехать на сборы счастливым и довольным, с желанием тренироваться, отдохнув физически и ментально, — приводит слова Дугласа пресс-служба клуба.

— Откуда планируете черпать вдохновение после всех потраченных в прошлом сезоне эмоций?

— Для этого и нужна была пауза, чтобы переварить все впечатления, отпраздновать как следует, а потом оглянуться назад и понять, что и десятое чемпионство, и вторая звезда — это уже прошлое, и пора ставить новые цели. Впереди очередной сезон, и мы надеемся показать лучшее, на что способны, чтобы вновь, как и все последние пять лет, подтвердить статус сильнейшей команды России.

От имени всей команды хочу еще раз поблагодарить каждого фаната за поддержку и преданность на протяжении всех этих лет и поздравить с завоеванием второй звезды. Мы надеемся, что вы продолжите давать нам силы и гнать нас вперед в домашних и гостевых матчах, чтобы все вместе мы стали свидетелями еще многих больших побед. И обязательно приходите на игры предсезонного турнира на «Газпром Арену» в июле — очень важно быть единым целым с самого начала. Вы будете мотивировать нас, а мы — стараться побеждать ради вас, чтобы общими усилиями взять этот кубок.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Источник: ФК Зенит
Дуглас Сантос
ФК Зенит
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