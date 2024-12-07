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Капитан «Крыльев Советов» раскритиковал поздравление «Акрона» с победой от самарского клуба

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков раскритиковал поздравление «Акрона» с победой над «Зенитом» от лица самарского клуба.

Ранее в официальном Telegram-канале «Крыльев» появилось поздравление в адрес команды из Тольятти. Вскоре после этого игрок записал видеосообщение в том же канале, где осудил клуб за данное решение.

«Приветствую всех болельщиков «Крыльев Советов»! Хочется обратиться ко всем подписчикам и напомнить о том, что в данном канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья». Вы можете себе представить ситуацию, что московский «Спартак» в своем канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу. И думаю, что вы тоже.

В завершении хотел бы еще раз сказать: это канал «Крыльев Советов». Спасибо большое болельщикам за поддержку», — заявил Солдатенков на видео.

Также от собственного лица «Акрон» с победой поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в личном Telegram-канале.

В субботу 7 декабря «Акрон» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура РПЛ (2:1). Тольяттинцы играли в меньшинстве с 55-й минуты, у хозяев были отменены 2 гола после просмотра видеоповторов в связи с нарушениями правил.

«Крылья Советов» в параллельной встрече уступили «Ростову» — 1:2.

Источник: ФК Крылья Советов
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ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
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