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Сегодня, 11:01

Солдатенков — о приговоре Ларина: «Его долг погашен всеми людьми, кто хотел помочь»

Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков рассказал, что вся команда постаралась ему помочь
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал ситуацию с приговором функционера Николая Ларина. Игрок признался, что все в команде были шокированы этой новостью.

— Когда я выступал на суде у Ларина, заявил, что мы помогаем погасить ему долг. В четверг погасили долг окончательно. Его долг погашен всеми людьми, кто хотел помочь. Возможно, это тоже должно помочь Москомспорту, чтобы его точно отпустили. Когда мы узнали о приговоре, все в команды были в шоке. Мы максимально недовольны, но с этим ничего не поделаешь.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
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