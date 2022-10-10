Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал ситуацию с приговором функционера Николая Ларина. Игрок признался, что все в команде были шокированы этой новостью.

— Когда я выступал на суде у Ларина, заявил, что мы помогаем погасить ему долг. В четверг погасили долг окончательно. Его долг погашен всеми людьми, кто хотел помочь. Возможно, это тоже должно помочь Москомспорту, чтобы его точно отпустили. Когда мы узнали о приговоре, все в команды были в шоке. Мы максимально недовольны, но с этим ничего не поделаешь.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.