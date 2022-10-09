Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков в матче против «Спартака» поддержал Николая Ларина

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поддержал экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, которого приговорили к 3 годам лишения свободы.

После второго гола самарцев в ворота «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ (2:5) защитник показал футболку с надписью «Свободу Николаю Ларину».

25-летний Солдатенков является воспитанником «Чертаново». В 2020 году он покинул клуб и перешел в «Крылья Советов».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.