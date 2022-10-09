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Сегодня, 16:10

Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков в матче против «Спартака» поддержал Николая Ларина

Мария Гусева

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поддержал экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, которого приговорили к 3 годам лишения свободы.

После второго гола самарцев в ворота «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ (2:5) защитник показал футболку с надписью «Свободу Николаю Ларину».

25-летний Солдатенков является воспитанником «Чертаново». В 2020 году он покинул клуб и перешел в «Крылья Советов».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Чертаново
Александр Солдатенков
Николай Ларин
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