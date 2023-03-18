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Баринов: «В первом тайме не получалось из-за глупых голов»

Баринов подвел итоги матча «Локомотива» против «Краснодара» в 20-м туре РПЛ
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги матча с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ (3:2).

— Что произошло в перерыве?

— Сказал, что так не пойдет играть, нужно показать характер. Бывают, что матчи не получаются, ты хочешь — а не получается. Нужно бегать, пахать. Хочу поздравить с важной победой. Не первый случай, когда проводили первый тайм. Горжусь командой и после поражений, и после побед. Не могу сказать, что мы суперзадачи какие-то решили. Мы стартанули с трех побед. На этом нельзя останавливаться, надо поднимать выше.

— Почему в первом тайме так не получалось?

— Из-за глупых голов, нужно было понадежней сыграть. Когда счет становится 0:2, расклеиваешься. А когда пришли в раздевалку Михалыч правильно все сказал. Настроились и вышли. Честно, мы разговаривали и я говорил ребятам, что надо забить быстрый гол, как у нас и получилось. Перевернули игру. Все большие молодцы. Болельщиков наших нет. Эта победа для них. На выезде на Кубке было супер, а тут не хватает.

— За счет чего получилось перевернуть игру?

— За счет желания. Если вы заметили, то второй тайм был сумасшедшим.

— Пиняев — топ?

— Все молодцы.

— Насколько рады, что попали в сборную?

— А какой человек будет не рад попаданию в сборную?

— Сейчас получится немного отвечься от чемпионата?

— У меня не получится. Уже завтра собираться в сборную. В сборную приезжаешь и готовишься к другим играм, но у ребят выходные. Все мысли о «Нижнем Новгороде». Там будет игра за шесть очков.

— Ситуация в FONBET Кубке России как-то отразилась на вас?

— У вас провокационные вопросы. Не буду отвечать.

«Локомотив» выиграл второй матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.

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Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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