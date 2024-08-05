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Сегодня, 09:40

Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков: «Первый домашний матч в РПЛ? Очень важная игра»

Руслан Минаев
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Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков прокомментировал первый домашний матч клуба в РПЛ.

Бело-голубые проиграли «Пари НН» со счетом 0:1.

«Это была очень важная игра, жаль, что мы не смогли выиграть. Первый матч нашего клуба в РПЛ — это очень значимое, историческое событие для всей республики. К нам пришло много болельщиков, за что им огромное спасибо. Будем стараться радовать их в следующих играх», — цитирует Алибекова ТАСС.

«Динамо» с 2 очками занимает 13-е место в таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Муталип Алибеков
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
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