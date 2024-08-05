Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков: «Первый домашний матч в РПЛ? Очень важная игра»

Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков прокомментировал первый домашний матч клуба в РПЛ.

Бело-голубые проиграли «Пари НН» со счетом 0:1.

«Это была очень важная игра, жаль, что мы не смогли выиграть. Первый матч нашего клуба в РПЛ — это очень значимое, историческое событие для всей республики. К нам пришло много болельщиков, за что им огромное спасибо. Будем стараться радовать их в следующих играх», — цитирует Алибекова ТАСС.

«Динамо» с 2 очками занимает 13-е место в таблице РПЛ.