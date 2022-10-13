Капитан «Маккаби» Лави не спешит продлевать контракт с клубом. Игроком интересуются ЦСКА и «Спартак»

Капитан «Маккаби» из Хайфы Нета Лави не спешит с продлением контракта с клубом, сообщает Walla.co.il.

По данным источника, 26-летний израильтянин ожидает предложений из-за границы. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2023 года, с января он может вести переговоры с любым клубом.

Лави — воспитанник «Маккаби», в сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями.

В среду, 12 октября сообщалось, что к Лави проявляют интерес ЦСКА и «Спартак».

(Эли Швидлер)