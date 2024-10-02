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Сегодня, 03:37

Капитан «Оренбурга» Малых объяснил неудачный старт команды в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Капитан «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал неудачные результаты команды в начале сезона-2024/25.

«К нам пришло много молодых ребят в межсезонье. Им нужно время, чтобы адаптироваться, освоиться и сыграться со всеми. Возможно, с этим как-то связаны такие результаты. За положение в таблице мы, конечно, переживаем. Хочется, чтобы было больше побед и больше очков. Надеюсь, что в ближайшее время получится исправить положение», — приводит Legalbet слова Малых.

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Источник: Legalbet

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