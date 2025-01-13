Малых — об уровне РПЛ: «Стало меньше качественных иностранцев»

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых оценил уровень чемпионата России в условиях отстранения команд от международных соревнований.

«Складывается ощущение, что уровень РПЛ немного упал — стало меньше качественных иностранцев. Отсутствие еврокубков сказывается на уровне чемпионата. Если взять ЦСКА, «Зенит» и другие команды десятилетней давности — они приглашали действующих звезд мирового уровня, сейчас такое редко увидишь», — цитирует Малых «РБ Спорт».

«Оренбург» набрал 8 очков в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.