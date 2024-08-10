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Сегодня, 16:53

Капитан «Оренбурга» Малых сравнил шансы претендентов на победу в РПЛ

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Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых оценил шансы команд в борьбе за победу в новом сезоне РПЛ.

«На сегодняшний день трудно говорить о том, кто сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Еще сыграно не так много матчей. ЦСКА? Посмотрим, как они будут проявлять себя на дистанции. Но сейчас, конечно, «Зенит» выделяется на фоне остальных команд. И по результату, и по игре, и по тому, как они по всем командам проходятся. С ними пока тяжело тягаться», — цитирует Малых Legalbet.

После 3-х туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит», набравший 9 очков. Московское «Динамо», уступающее ему по дополнительным показателям, с 9 баллами находится на 2-м месте. 3-е занимает ЦСКА, на его счету 7 очков.

Источник: Legalbet
Андрей Малых
РПЛ
ФК Оренбург
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