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5 октября, 23:21

Гоцук — об отставке Илича из «Пари НН»: «Между нами не осталось недосказанностей»

Алина Савинова
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Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился мнением об отставке Саши Илича с поста главного тренера нижегородской команды.

«Все, что внутри коллектива, остается внутри коллектива. Но это решение руководства. Мы, футболисты — профессионалы. Должны спокойно готовиться к следующему туру. Сашу поблагодарили, пожали руки. Я думаю, никаких недосказанностей, проблем между нами не осталось. В принципе, их никогда и не было. Саше большое спасибо. Он большой игрок, хороший тренер, работал во многих странах и принес что-то новое в наш коллектив. Мы взяли от него только хорошее. То, что он ушел, это часть работы», — приводит Metaratings.ru слова Гоцука.

В субботу, 5 октября, в «Пари НН» сообщили, что Илич отправлен в отставку. Серб возглавлял команду с мая 2024 года. Контракт 46-летнего специалиста с нижегородским клубом был рассчитан до конца июня 2025-го.

Источник: Metaratings.ru.
Кирилл Гоцук
Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород

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