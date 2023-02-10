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Сегодня, 10:20

Глебов объяснил, почему российские клубы неудачно выступали в еврокубках

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» назвал главную проблему результатов российских клубов в еврокубках.

«Мне кажется, чем больше игр, тем интереснее будет для всех. Наверное, когда у нас были еврокубки, нам хватало матчей. Большая проблема выступлений в Европе заключалась в том, что наши клубы и игроки не привыкли играть в таком графике. В европейских лигах так играют постоянно, для них это нормально. Они знают, как восстановиться, знают, как подготовиться к игре. А у нас, поскольку играем раз в неделю, когда на неделе две игры — это уже проблема. Думаю, формат Кубка нужно оставлять таким — матчей надо больше, чтобы мы привыкали к плотному графику. Да, скорости другие, конечно, но хотя бы к ритму привыкнем», — сказал Глебов «СЭ»

По итогам жеребьевки в 1/4 финала Кубка России «Ростов» сыграет против «Урала».

Матч состоится 22 февраля в Ростове-на-Дону. Начало — 17:30 по московскому времени.

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь

Данил Глебов
ФК Ростов
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