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Глебов: «Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие и зажравшиеся. Но не надо обобщать»

Капитан «Ростова» Глебов поделился мнением о критике футболистов в обществе
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Данил Глебов.
Фото Соцсети
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о критике в адрес футболистов со стороны болельщиков.

«Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого. Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать», — сказал Глебов «СЭ».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь

Данил Глебов
ФК Ростов
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