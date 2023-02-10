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Глебов — о Карпине: «Он и тактик, и мотиватор, и кто угодно еще. Во время тренировок часто чуть ли не за руку водит»

Глебов высказался о работе с Карпиным в «Ростове»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Данил Глебов и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Ростова» Данила Глебов в интервью «СЭ» высказался о работе с главным тренером Валерием Карпиным.

«Карпин — очень хороший тактик. Он очень многое объясняет нам, показывает, часто во время тренировок останавливает и чуть ли не за руку водит: где встать, где расположиться. Поэтому нельзя говорить, что он именно мотиватор. Мы очень много времени уделяем и тактике на поле, и теории в зале. Так что Валерий Георгиевич — и тактик, и мотиватор, и кто угодно еще. Какие там еще тренеры бывают? Если описать его тремя словами, скажу: целеустремленный, победитель по жизни, ментально сильный», — сказал Глебов «СЭ».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь

Валерий Карпин
Данил Глебов
РПЛ
ФК Ростов
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