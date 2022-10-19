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Сегодня, 12:15

Глебов недоволен обороной «Ростова»: «Нельзя играть так, как играем мы»

Капитан «Ростова» Глебов недоволен игрой команды в последних матчах
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о возможном игровом кризисе команды.

—Какие мысли после игры с «Динамо»?

— Проиграли. Пропустили три, забили один. Мало создали в атаке. Очень просто дали «Динамо» забить. Нельзя играть в обороне так, как играем мы.

— Как ты считаешь, есть ли у «Ростова» игровой кризис?

— Тренер должен считать. Мое дело — выходить и делать свою работу. А дальше будем смотреть.

— Что-то изменилось в команде за последние несколько туров и матчей в Кубке России?

— Все так же. Просто не можем создать впереди. В играх, где проиграли, очень легко даем команде-соперника забивать нам голы. Просто выносят мяч, не можем выиграть борьбу, не можем зацепиться, не можем поймать подбор. Две-три передачи и нам забивают.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

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