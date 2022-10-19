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Судейство

Сегодня, 12:00

Капитан «Ростова» раскритиковал судей РПЛ за непоследовательность решений

Капитан «Ростова» Глебов поделился мнением об уровне судейства в матчах РПЛ
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался об уровне судейства в матчах РПЛ.

— Со стороны клуба очень много критики в адрес судейства. Как относишься к этому?

— Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.

— Ты считаешь, что нет последовательности в судейских решениях?

— По мне, нет последовательности. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти. Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
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