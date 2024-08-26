Капитан «Ростова» Глебов раскритиковал судейство после матча с «Локомотивом»

Капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что недоволен уровнем работы судейского корпуса в РПЛ. Ранее команда проиграла в матче 6-го тура чемпионата России «Локомотиву» (2:3).

«Какой смысл рассуждать и комментировать, если одни и те же эпизоды трактуются по-разному? Пенальти в прошлой игре, с «Оренбургом», на Ланговиче был назначен — чем это отличается от эпизода с Осипенко? Должна, на мой взгляд, быть одна линия и трактовка, когда за одни и те же нарушения одинаковые решения», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Ростов» судил Владимир Москалев.