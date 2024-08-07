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Сегодня, 12:35

Капитан «Ростова» Глебов рассказал о реакции на слова Карпина об уровне команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал слова главного тренера команды Валерия Карпина, который сказал, что «Ростов» по составу не является командой первой десятки РПЛ.

«Не задели слова главного тренера, который сказал, что «Ростов» по составу не команда первой десятки? Это мнение тренера. Ок. Спокойно отреагировал», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В 3-м туре РПЛ «Ростов» проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:5. Это первое поражение южан в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Данил Глебов
ФК Ростов
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