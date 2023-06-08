Капитан «Спартака» Джикия дисквалифицирован на два матча

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении защитника «Спартака» Георгия Джикии за брань в адрес арбитра в матче 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Джикия лично присутствовал на заседании. Мы запросили дополнительный рапорт у судьи Амелина, где он четко написал, какие слова использовал Джикия в общении с судьей. Футболист признал, что он это говорил. Но с его точки зрения, эти слова не носили адресный характер. Хотя мы установили, что адресный характер был. Мы спросили Джикию, извинялся ли он перед судьей. Он не извинялся. Мы ему рекомендовали это сделать, он пообещал это сделать. Он ни разу не был у нас на заседаниях. За всю карьеру у него была всего одна красная карточка, нет систематичности в отличие от его другого партнера по команде, которого мы наказали ранее. Тем не менее он был удален за ненормативную лексику. За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча дисквалифицировать футболиста на 2 матча чемпионата, из которых один матч — реальный, второй условный. И оштрафовать футболиста на 250 тысяч рублей. Установить испытательный срок с момента принятия решения. Испытательный срок — один год с момента вынесения решения. «Спартак» может оспорить только штраф Джикии, клуб не может подать апелляцию на дисквалификацию», — передает слова Григорьянца корреспондент «СЭ» Валерия Яшвили.

«Спартак» с 54 очками занял третье место в сезоне-2022/23.