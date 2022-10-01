Капитан «Спартака» Джикия прокомментировал игру Соболева в этом сезоне

1 октября, 15:31
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что думает об игре нападающего команды Александра Соболева.
— Соболев Александр забил великолепный гол «Зениту».
— Александр проводит потрясающее время. Пусть не расслабляется и дальше работает.
— Что с ним происходит?
— Слушает старших товарищей.
— То есть вас.
— И не только.
— А кто старше вас?
— Пускать скажет это сам.
— Он немножко оборзел — но он всегда так играл, просто мы этого не видели. В пример он приводит Вернблума.
— Кого приводит в пример, это его дело. Но он играет и так, сказать, газует — и пускай газует, потому что это приносит плоды. И пока приносит плоды, пусть будет так. Менять его точно не собираемся.
В 10 матчех РПЛ 25-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 ассиста. После 10 туров «Спартак» с 19 очками расположился на 5-м месте в турнирной таблице.
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Основные источники исследования