Капитан «Спартака» Джикия прокомментировал игру Соболева в этом сезоне

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что думает об игре нападающего команды Александра Соболева.

— Соболев Александр забил великолепный гол «Зениту».

— Александр проводит потрясающее время. Пусть не расслабляется и дальше работает.

— Что с ним происходит?

— Слушает старших товарищей.

— То есть вас.

— И не только.

— А кто старше вас?

— Пускать скажет это сам.

— Он немножко оборзел — но он всегда так играл, просто мы этого не видели. В пример он приводит Вернблума.

— Кого приводит в пример, это его дело. Но он играет и так, сказать, газует — и пускай газует, потому что это приносит плоды. И пока приносит плоды, пусть будет так. Менять его точно не собираемся.

В 10 матчех РПЛ 25-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 ассиста. После 10 туров «Спартак» с 19 очками расположился на 5-м месте в турнирной таблице.