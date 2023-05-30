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Сегодня, 21:10

Джикия — о том, как хулиганил в детстве: «Воровали яблоки и груши»

Алина Савинова
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия вспомнил, как хулиганил в детстве.

«Когда-то давно рисовал граффити. В Балашихе этим занимались. Но тяжело даже вспомнить, что рисовали. Рисовать граффити — противозаконно? В детстве это никто не понимал. В 10-12 лет было совсем другое детство. Сейчас и на гаражах прыгать нельзя, и в ножечки играть тоже. Такое было у меня в Балашихе. Это моя жизнь. В рамках детства, от 12 до 16 лет, понятное дело, во дворе хулиганили. Чего-то жесткого не припомню. Бывало, что воровали яблоки и груши, хозяин огорода потом бегал за нами», — приводит Sport24 слова Джикии.

30 мая футболист принял участие в создании и открытии мурала в Москве. Кроме Джикии, в мероприятии поучаствовали еще один игрок «Спартака» Александр Соболев и бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-30-dzhikiya-vspomnil-kak-khuliganil-v-detstve-vorovali-yabloki-i-grushi
Георгий Джикия
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