Джикия — о том, как хулиганил в детстве: «Воровали яблоки и груши»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия вспомнил, как хулиганил в детстве.

«Когда-то давно рисовал граффити. В Балашихе этим занимались. Но тяжело даже вспомнить, что рисовали. Рисовать граффити — противозаконно? В детстве это никто не понимал. В 10-12 лет было совсем другое детство. Сейчас и на гаражах прыгать нельзя, и в ножечки играть тоже. Такое было у меня в Балашихе. Это моя жизнь. В рамках детства, от 12 до 16 лет, понятное дело, во дворе хулиганили. Чего-то жесткого не припомню. Бывало, что воровали яблоки и груши, хозяин огорода потом бегал за нами», — приводит Sport24 слова Джикии.

30 мая футболист принял участие в создании и открытии мурала в Москве. Кроме Джикии, в мероприятии поучаствовали еще один игрок «Спартака» Александр Соболев и бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин.