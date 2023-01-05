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Джикия назвал главное качество Абаскаля в работе с командой: «В предыдущие сезоны этого не хватало»

Джикия назвал главное качество Абаскаля за время работы в «Спартаке»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» поделился деталями работы с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Он придал уверенность и мне, и всем ребятам. Заставил нас поверить в свои силы. В предыдущие сезоны этого не хватало. Понятно, что уверенность появляется, когда ты выигрываешь. Если идут поражения, тренеру тяжело убедить команду поверить в себя», — сказал Джикия в интервью «СЭ».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В текущем сезоне команда после 17-ти туров идет на втором месте с 36 очками и отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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