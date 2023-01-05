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Сегодня, 13:15

Джикия назвал три самых значимых событий для «Спартака» в 2022 году

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» назвал три самых значимых события для команды в 2022 году.

«На первом месте победа в Кубке России. Второе — наше отстранение от еврокубков. Нам не дали газануть в Лиге Европы! И третье — отъезд наших легионеров. Но как показывает время, этот отъезд пошел в плюс. Именно в этот момент и прояснилось, кто для чего здесь находился», — сказал Джикия «СЭ».

В этом сезоне «Спартак» идет на втором месте с 36 очками и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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