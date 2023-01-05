Джикия назвал три самых значимых событий для «Спартака» в 2022 году

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» назвал три самых значимых события для команды в 2022 году.

«На первом месте победа в Кубке России. Второе — наше отстранение от еврокубков. Нам не дали газануть в Лиге Европы! И третье — отъезд наших легионеров. Но как показывает время, этот отъезд пошел в плюс. Именно в этот момент и прояснилось, кто для чего здесь находился», — сказал Джикия «СЭ».

В этом сезоне «Спартак» идет на втором месте с 36 очками и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»