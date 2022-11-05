Джикия — о матче с «Сочи»: «Ничейный результат. Идем дальше»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

— Неудачно играем на поле «Сочи»? Это уже история, все что было до. Повторюсь, что ничейный результат. Идем дальше.

— Что можете сказать по газону?

— Все в равных условиях.

— Удивил чем-то «Сочи»?

— Хорошая и качественная команда с хорошим подбором футболистов, которая создает моменты. Команда не закрывается, не обороняется.

— Почему результат сегодня такой был?

— Какой?

— Ничейный. Вы потеряли два очка.

— Бывает такое в футболе.

— Тем более «Зенит» сейчас 2:0 проигрывает.

— Не слежу пока за результатами других команд.

— Что не хватило, чтоб удержать победный счет?

— Пропустили гол в раздевалку в конце первого тайма, ненужный гол. Такое бывает, к сожалению. Потом игра в принципе хорошо складывалась, были хорошие моменты, но мы их не реализовали.

— Согласен, что второй тайм «Спартака» один из самых слабых за последнее время?

— Не сравниваю, кто какие таймы проводит.

— Нет ощущения, что не настроились?

— Нет, настрой и настроение были хорошими. Повторюсь, ничейный результат в Сочи — такое тоже бывает.