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Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).
— Неудачно играем на поле «Сочи»? Это уже история, все что было до. Повторюсь, что ничейный результат. Идем дальше.
— Что можете сказать по газону?
— Все в равных условиях.
— Удивил чем-то «Сочи»?
— Хорошая и качественная команда с хорошим подбором футболистов, которая создает моменты. Команда не закрывается, не обороняется.
— Почему результат сегодня такой был?
— Какой?
— Ничейный. Вы потеряли два очка.
— Бывает такое в футболе.
— Тем более «Зенит» сейчас 2:0 проигрывает.
— Не слежу пока за результатами других команд.
— Что не хватило, чтоб удержать победный счет?
— Пропустили гол в раздевалку в конце первого тайма, ненужный гол. Такое бывает, к сожалению. Потом игра в принципе хорошо складывалась, были хорошие моменты, но мы их не реализовали.
— Согласен, что второй тайм «Спартака» один из самых слабых за последнее время?
— Не сравниваю, кто какие таймы проводит.
— Нет ощущения, что не настроились?
— Нет, настрой и настроение были хорошими. Повторюсь, ничейный результат в Сочи — такое тоже бывает.
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