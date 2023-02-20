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Сегодня, 18:28

Джикия о сборах: «Состояние хорошее, что очень радует»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги зимних сборов для команды.

«Это были первые полноценные сборы для Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера. Хочется отметить весь этот цикл, достаточно интересная работа была. Новая работа была для коллектива. Понятно, что у каждого тренерского штаба своя подготовка, поэтому было интересно. Надеюсь, что эта работа принесет положительные плоды.

Такого точно не могу вспомнить. Очень много разных активностей, но они очень уместны. Дозировано и четко все происходят, это надо отметить.

Многие отмечают, что подготовка прошла очень хорошо. Понятно, что есть еще время. Состояние хорошее, что очень радует. Ты уже веришь в ту работу, которую выполнял», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Матчи FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдет на домашнем поле железнодорожников.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5oE206Fe9bo
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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