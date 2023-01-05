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Сегодня, 13:30

Джикия намерен закончить карьеру в «Спартаке»: «Чем «Спартак» лучше других? Всем»

Джикия рассказал, что хотел бы завершить игровую карьеру в «Спартаке»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Global Look Press
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы завершить игровую карьеру в составе красно-белых.

«Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Пока я в «Спартаке», буду делать все возможное для команды. Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». При этом понимаю: когда придет время, не нужно мучить ни себя, ни клуб. Надо реально оценивать свои силы. Для «Спартака» я хочу только лучшего. Чем «Спартак» лучше остальных? Всем. Есть «Спартак» и все остальные», — сказал Джикия «СЭ».

Джикия является игроком «Спартака» с 26 декабря 2016 года. Прежним клубом футболиста был пермский «Амкар».

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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