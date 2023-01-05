Джикия заявил, что не поддерживает связи с Кралом и Ларссоном: «Они взяли и уехали»

Джикия рассказал поддерживает ли связь с Кралом и Ларссоном

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» сообщил, что не обсуждал отстранение сборной России от стыковых матчей за попадание на ЧМ-2022 с чешским полузащитником Алексом Кралом и шведским нападающим Джорданом Ларссоном.

Польша, Чехия, Швеция и Россия должны были сыграть в пути В отборочного турнира ЧМ-2022. Российская сборная должна была играть с Польшей, А Чехия — со Швецией.

«А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи», — сказал Джикия «СЭ».

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года.

Джордан Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года за 4 миллиона евро. 27 июня шведский нападающий расторг контракт с московским «Спартаком» и получил статус свободного агента.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»