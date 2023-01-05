Джикия уверен, что Абаскаль не бросит «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» выразил уверенность, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль вернется в расположение клуба после отпуска.

«У меня есть стопроцентная уверенность, что в январе он приедет, и мы с ним увидимся. Мы получили от тренерского штаба программу, которую надо выполнить в отпуске. Убежден, в январе мы увидимся. Давал ли он обещание, что не бросит команду? Да нет. Никаких намеков ни на какие обещания не было», — сказал Джикия «СЭ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 36 очками после 17 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

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