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Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок «Торпедо»

Руслан Минаев
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Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок клуба по решению главного тренера Жозепа Клотета.

«Информация, что я отстранен от тренировок, — правда. Я узнал это лично от главного тренера через переводчика. Когда я просидел меньше минуты в форме, произошел негативный разговор. Причина, которую озвучил тренер, что я привношу негатив в коллектив. В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а Клотет встал и ушел. После этого вызвали Илью Кутепова, и их разговор закончился на той же ноте. Мы не принимали участия в тренировке, стояли на бровке. Главный тренер хотел нас выгнать и оттуда, но это его решение. По всем остальным вопросам лучше обратиться уже к нему и президенту клуба», — цитирует игрока РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что помимо Нетфуллина отстранен также защитник Илья Кутепов, который в комментарии «СЭ» эту информацию опровергнул.

Источник: РИА
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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