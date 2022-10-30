Капитан «Торпедо» Самсонов: «Думаю, «Спартак» заслуженно идет вторым в чемпионате, но мы выглядели неплохо»

Защитник и капитан «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— «Спартак» второй, наверное, заслуженно, — сказал Самсонов. — Сейчас такой чемпионат, что каждая команда может обыграть каждую. И у «Зенита» есть конкуренты. Нельзя сказать, что уже можно прекращать сезон и чемпион известен. Выглядели мы неплохо, хотя «Спартак» играл по счету. Были у нас полумоменты. Смольников был недоволен заменой? Не знаю. Это вы у него спросите.

— Что изменилось в «Торпедо» после прихода Талалаева?

— Наверное, все видят. Мы начали играть в другой футбол.

— Почему он не поехал в Грозный?

— Приболел человек.

— Что можете сказать о стычке между Соболевым и Караевым?

— Игровой момент, ничего такого. Все нормально. Никто не бычил. Это игра. Без борьбы не выигрывается ни один матч. «Торпедо» вылетит из РПЛ? Все покажет чемпионат. Мы на последнем месте, оценивать итоги круга рано. Игр достаточно.

После 15 туров «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке в таблице с 6 очками.