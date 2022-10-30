Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:38

Капитан «Торпедо» Самсонов: «Думаю, «Спартак» заслуженно идет вторым в чемпионате, но мы выглядели неплохо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Telegram Новости

Защитник и капитан «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— «Спартак» второй, наверное, заслуженно, — сказал Самсонов. — Сейчас такой чемпионат, что каждая команда может обыграть каждую. И у «Зенита» есть конкуренты. Нельзя сказать, что уже можно прекращать сезон и чемпион известен. Выглядели мы неплохо, хотя «Спартак» играл по счету. Были у нас полумоменты. Смольников был недоволен заменой? Не знаю. Это вы у него спросите.

— Что изменилось в «Торпедо» после прихода Талалаева?

— Наверное, все видят. Мы начали играть в другой футбол.

— Почему он не поехал в Грозный?

— Приболел человек.

— Что можете сказать о стычке между Соболевым и Караевым?

— Игровой момент, ничего такого. Все нормально. Никто не бычил. Это игра. Без борьбы не выигрывается ни один матч. «Торпедо» вылетит из РПЛ? Все покажет чемпионат. Мы на последнем месте, оценивать итоги круга рано. Игр достаточно.

После 15 туров «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке в таблице с 6 очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Штамм есть силы: чем опасен вариант коронавируса «Цербер»
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Каррера назвал положительными результаты «Спартака» в первом круге РПЛ: «Есть шанс побороться за титул!»
Даниил Денисов: «Было не так просто вскрыть защиту «Торпедо»
Джикия — о голе Промеса: «Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе»
Довбня о низкой результативности нападающих «Торпедо»: «Задайте этот вопрос им»
Соболев: «Я повзрослел, мне не так важны голы, главное — победы»
Маслов: «Каждый раз, когда я попадаю в состав, радуюсь и стараюсь доказать, что я это заслужил»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Соболев: «Я повзрослел, мне не так важны голы, главное — победы»

Довбня о низкой результативности нападающих «Торпедо»: «Задайте этот вопрос им»