Караев: «Торпедо» нужно выиграть 2-3 матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки»

23 ноября, 10:48
Форвард «Торпедо» Давид Караев подвел итоги матча Кубка России с «Сочи» (1:1, 2:4 — пен.).
— Обеспечили себе место на весеннюю часть Кубка, — приводит слова Караева «РБ Спорт». — Мой гол? Была возможность пробить — пробил.
— Но такая возможность была и в других матчах?
— В других матчах не бил. Сейчас решение спонтанное.
— Почему так плохо били пенальти?
— Не знаю. Надо спросить тех, кто бил.
— Надо предъявить претензии защитникам.
— Да нет, зачем? По матчу все молодцы, добились результата.
— Что мешает так играть в чемпионате?
— Нужно больше делать то, что нам говорят. В том числе бить чаще по воротам.
— Есть ли ощущение, что для сохранения места в РПЛ должно произойти чудо?
— Почему чудо? Нужно выиграть 2-3 матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки.
«Торпедо» после 17 туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.
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