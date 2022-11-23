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23 ноября, 10:48

Караев: «Торпедо» нужно выиграть 2-3 матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торпедо» Давид Караев подвел итоги матча Кубка России с «Сочи» (1:1, 2:4 — пен.).

— Обеспечили себе место на весеннюю часть Кубка, — приводит слова Караева «РБ Спорт». — Мой гол? Была возможность пробить — пробил.

— Но такая возможность была и в других матчах?

— В других матчах не бил. Сейчас решение спонтанное.

— Почему так плохо били пенальти?

— Не знаю. Надо спросить тех, кто бил.

— Надо предъявить претензии защитникам.

— Да нет, зачем? По матчу все молодцы, добились результата.

— Что мешает так играть в чемпионате?

— Нужно больше делать то, что нам говорят. В том числе бить чаще по воротам.

— Есть ли ощущение, что для сохранения места в РПЛ должно произойти чудо?

— Почему чудо? Нужно выиграть 2-3 матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки.

«Торпедо» после 17 туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/david-karaev-sohranenie-mesta-v-rpl-e-to-ne-chudo-nado-chashhe-bit-po-vorotam/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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Германия 1
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