Карапетян заявил, что вылет «Сочи» будет потерей для РПЛ

Сегодня, 20:23
Бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал возможный вылет команды из РПЛ.
«Конечно, очень обидно видеть «Сочи» на последнем месте. Этот город заслуживает иметь свою команду в РПЛ. Совсем недавно команда заняла второе место, а сейчас борется за выживание. Конечно, вылет «Сочи» будет потерей для РПЛ», — цитирует Карапетяна Metaratings.
«Сочи» (23 очка) остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ за 2 тура до конца чемпионата. Команда Роберта Морено отстает от зоны стыковых матчей на 6 очков.