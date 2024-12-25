Карапузов: «Первую часто сезона для «Пари НН» оценю неудовлетворительно»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов поделился своим мнением об игре и результатах команды в первой половине нынешнего сезона РПЛ.

Нижегородская команда ушла на зимнюю паузу на 12-м месте в турнирной таблице с 16 очками.

«Первую часто сезона для «Пари НН» оценю неудовлетворительно. Хотелось бы большего, быть выше в таблице. Серьёзные проблемы у нас начались еще в марте в прошлом сезоне. Потом сменился тренер, и всё в игровом плане в моменте стало ещё хуже. Вроде бы удалось наладить ситуацию, поднабрали очков, но концовку года опять провалили», — цитирует Карапузова Legalbet.ru.

1 февраля «Пари НН» продолжит сезон РПЛ домашним матчем с «Акроном». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.