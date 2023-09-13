Карапузов признался, что общался с Рамзаном Кадыровым

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов, в прошлых сезонах выступавший за «Ахмат», рассказал об общении с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

— Будешь скучать по «Ахмату»?

С теплотой буду вспоминать, но скучать не буду. Приеду туда, с удовольствием увижусь со всеми, и, надеюсь, болельщики примут меня.

— Общался с Рамзаном Кадыровым?

— Один раз он приезжал на тренировку. Была речь перед сезоном. Насколько я знаю, он смотрит матчи и любит наблюдать за командой, — цитирует Карапузова «РБ Спорт».

23-летний полузащитник играл за грозненцев на правах аренды из «Динамо» в двух последних сезонах. Он провел за «Ахмат» 54 матча, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

В текущем сезоне Карапузова арендовал «Пари НН».