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Карапузов прокомментировал разгромную победу «Динамо» над ЦСКА

Виктория Кравченко
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Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов отреагировал на разгромную победу над ЦСКА (5:0) в первом матче за Братский кубок.

«Отличная идея с созданием Братского кубка. Сыграли при болельщиках, это очень важно. Скучали по такой атмосфере, давно этого не было. Надеюсь, завтра придут наши болельщики и поддержат нас. Хорошая идея — сыграть товарищескую игру не только на базе, но и при болельщиках, чтобы и мы, и они получили эмоции», — цитирует Карапузова Sport24.

Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА за Братский кубок состоится завтра, 9 июля. Начало игры — в 16.30 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-08-karapuzov-match-s-tsska-pokazal-chto-futbolisty-dinamo-v-otlichnoy-forme
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