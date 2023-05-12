Карапузов сможет вернуться в «Динамо» в случае ухода Йокановича

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Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, который проводит сезон на правах аренды в «Ахмате», может вернуться в московскую команду в случае ухода главного тренера Славиши Йокановича, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, Если «Динамо» возглавит новый главный тренер, то Карапузов отправится с командой на сборы. В ином случае Карапузову вновь придется искать новый клуб. Сам футболист не против вернуться из «Ахмата» по окончании аренды.
23-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 18 матчей за «Ахмат» в чемпионате России и отметился двумя результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermartk оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.