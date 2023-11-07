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Сегодня, 19:51

Карапузов, Живоглядов и Тихий вернулись в общую группу «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о возвращении к тренировкам троих игроков команды.

В общую группу вернулись защитники Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Владислав Карапузов.

«Ребята прошли курс реабилитации и готовятся выйти на поле уже в ближайшие матчи», — сообщил Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

«Пари НН» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 14 туров. В заключительном матче первого круга нижегородцы на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 12 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал «ДавидМГ»
Дмитрий Живоглядов
Футбол
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Дмитрий Тихий
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