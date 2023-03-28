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Сегодня, 20:03

Карасев, Безбородов и другие судьи РПЛ станут наставниками молодых арбитров второй лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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РФС утвердил программу «Таланты и наставники», в рамках которой действующие судьи РПЛ будут обучать молодых арбитров из второй российской лиги.

Работать с молодыми судьями будут Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Кирилл Левников и другие арбитры РПЛ.

«Программа направлена на отбор наиболее талантливых и перспективных молодых судей Второй лиги. Работа по данному направлению обеспечивает повышение качества судейства Второй лиги и формирование кадрового резерва судей Российской Премьер-Лиги и Первой лиги. Уверен, что с такими уважаемыми наставниками наши молодые арбитры будут быстро прогрессировать и через несколько лет мы увидим их в РПЛ», — цитирует официальный сайт РФС председателя судейского комитета организации Павла Каманцева.

Источник: https://rfs.ru/news/217815
РФС
Владислав Безбородов
Павел Каманцев
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