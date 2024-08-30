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Судейство

Сегодня, 15:20

Карасев, Федоров, Иванов и Москалев не наказаны и продолжают судить

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня РФС объявил решения экспертно-судейской комиссии, а департамент судейства и инспектирования РФС — назначения рефери на матчи 7-го тура чемпионата России.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что несмотря на допущенные ошибки, Сергей Карасев, Артур Федоров, Сергей Иванов и Владимир Москалев поощрены очередными назначениями.

Карасев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Динамо» — «Краснодар» (0:1), не назначив пенальти в ворота гостей. Федоров и Иванов в его действия не вмешались.

Москалев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Локомотив» — «Ростов» (3:2), не назначив пенальти в ворота хозяев.

Теперь Карасев будет судить матч «Спартак» — «Рубин», а Иванов — «Пари НН» — «Зенит». У Федорова два назначения — «Химки» — ЦСКА (АВАР) и «Крылья Советов» — «Динамо Мх (ВАР). Москалев будет работать как АВАР в ходе встречи «Оренбург» — «Динамо».

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
Владимир Москалев
Сергей Карасев (судья)
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