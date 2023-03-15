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Судейство

Сегодня, 15:00

Карасев и Жабченко не дали пенальти в пользу «Спартака» — получили новые назначения

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Департамент судейства РФС объявил имена судей, назначенных на матчи 20-го тура чемпионата России. Среди них нет Владислава Безбородова, который в предыдущем туре работал на игре «Спартак» — «Факел» (3:2), и Виталия Мешкова, отправленного в запас после встречи 18-го тура «Спартак» — «Урал» (2:2).

При этом очередные назначения получили Сергей Карасев и Анатолий Жабченко. Карасеву достался один из главных матчей весны — ЦСКА — «Зенит». А Жабченко будет помогать Евгению Турбину в качестве ВАР на игре «Пари НН» — «Торпедо».

Между тем и к этим двум рефери были претензии у спартаковцев. Вчера на 24-й минуте полуфинального матча FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1) Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. С той позиции, которую занимал арбитр, он не мог видеть всех деталей единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом. Был перекрыт обзор и второму ассистенту Андрею Гурбанову.

Почему не вмешались видеоассистенты Жабченко и Дмитрий Сафьян, понять невозможно. Решение ВАР выглядит еще более странным с учетом одного из эпизодов матча «Спартак» — «Факел». На 45-й минуте Безбородов сначала ошибочно не зафиксировал фол Данилы Пруцева, а затем изменил свое решение после вмешательства ВАР Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи и правильно назначил 11-метровый удар.

И тогда, и вчера нарушение правил заключалось в том, что сфоливший отмахнулся левой рукой и попал сопернику в область лица: Пруцев сыграл неаккуратно против Ираклия Квеквескири, Бегич — против Мартинса. Моменты очень-очень похожие. Решения ВАР и итоговые решения арбитров разные.

Разное и отношение к судьям. Безбородов и Мешков «отдыхают», а Карасев и Жабченко получили очередные назначения.

РПЛ
Анатолий Жабченко
Сергей Карасев (судья)
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