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Карасев: «О чем со мной после матча разговаривал Карпин? Неважно»

Алина Савинова
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Российский арбитр Сергей Карасев не стал раскрывать подробности разговора с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным после матча 9-го тура РПЛ.

22 сентября ростовчане на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). По окончании матча Карпин подошел к Карасеву и начал общаться с ним на повышенных тонах.

«О чем со мной после матча разговаривал Карпин? Неважно, поговорили — и все. Он сказал, что судьи не различают черное и белое? Это вы у Валерия Георгиевича спросите», — цитирует Карасева «РБ Спорт».

«Ростов» с 12 очками располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Карпина 28 сентября сыграет против «Акрона».

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
Сергей Карасев (судья)

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