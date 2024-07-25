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Судейство

Сегодня, 16:53

Карасев назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны судейские бригады на матчи 2-го тура РПЛ.

26 июля (пятница)

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Владимир Казьменко.

27 июля (суббота)

«Пари НН» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Рубин» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Виктор Кулагин.

«Факел» — «Акрон»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

28 июля (воскресенье)

«Химки» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.

«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Николай Иванов.

Источник: Сайт РФС
ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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