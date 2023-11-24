Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре РПЛ

Стали известны арбитры и инспекторы, назначенные на матчи 16-го тура чемпионата России.

Центральную встречу тура между ЦСКА и «Динамо» обслужит Сергей Карасев.

После 15 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набрав 32 очка, вторым идет «Зенит» с 30 баллами. Далее расположились «Динамо» (25), «Крылья Советов» (25) и ЦСКА (25). Полную турнирную таблицу смотрите здесь.

25 ноября (суббота)

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Зенит» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.

«Балтика» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мартынов.

26 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис.

«Урал» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Александр Колобаев.

Кто станет чемпионом? Кто вылетит? Кто в стыках? РПЛ давно не была настолько загадочной