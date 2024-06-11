Карасев не планирует завершать карьеру арбитра

Футбольный арбитр Сергей Карасев, которому 12 июня исполнится 45 лет, не планирует завершать карьеру.

«Силы еще есть. Я еще не думал о завершении карьеры. Если здоровье позволит, то продолжу карьеру, конечно», — сказал Карасев ТАСС.

Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010-го является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский «Челси» и испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).